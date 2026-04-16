【スコープドッグ ターボカスタム［DX］】 11月 発売予定 初回限定価格：14,080円

ウェーブは、プラモデル「スコープドッグ ターボカスタム［DX］」を11月に発売する。初回限定価格は14,080円。

本商品はOVA「装甲騎兵ボトムズ ザ・ラストレッドショルダー」に登場したAT「スコープドッグ ターボカスタム」を1/24スケールプラモデル化したもの。

本キットでは接着剤不要のスナップフィットタイプで、各関節にポリキャップを配したフル可動モデル。コックピット、アームパンチ、降着機構、ターンピックのギミックに加え、ターボカスタムの特徴であるローラーダッシュ用ブースターノズルを差し替えなしで展開することができる。

選択方式で「キリコ」、「ムーザ」、「グレゴルー」、「バイマン」の機体を再現することができる。

武装は、7連ミサイルポッド、2連ロケットランチャー、ガトリングガンの固定装備に加え、ヘビィマシンガン（ショートバレルにも組み立てられます）、「ハンディロケットランチャー」、「ハンディソリッドシューター」、「ソリッドシューター」が付属する。

さらに、組立説明書には本製品用に描き起こされた大河原氏によるディティールアップ画稿が収録される。

(C)SUNRISE