ウェーブ、プラモデル「スコープドッグ ターボカスタム［DX］」を11月に発売「キリコ」、「ムーザ」、「グレゴルー」、「バイマン」を再現可能
【スコープドッグ ターボカスタム［DX］】 11月 発売予定 初回限定価格：14,080円
ウェーブは、プラモデル「スコープドッグ ターボカスタム［DX］」を11月に発売する。初回限定価格は14,080円。
本商品はOVA「装甲騎兵ボトムズ ザ・ラストレッドショルダー」に登場したAT「スコープドッグ ターボカスタム」を1/24スケールプラモデル化したもの。
本キットでは接着剤不要のスナップフィットタイプで、各関節にポリキャップを配したフル可動モデル。コックピット、アームパンチ、降着機構、ターンピックのギミックに加え、ターボカスタムの特徴であるローラーダッシュ用ブースターノズルを差し替えなしで展開することができる。
選択方式で「キリコ」、「ムーザ」、「グレゴルー」、「バイマン」の機体を再現することができる。
武装は、7連ミサイルポッド、2連ロケットランチャー、ガトリングガンの固定装備に加え、ヘビィマシンガン（ショートバレルにも組み立てられます）、「ハンディロケットランチャー」、「ハンディソリッドシューター」、「ソリッドシューター」が付属する。
さらに、組立説明書には本製品用に描き起こされた大河原氏によるディティールアップ画稿が収録される。
【新製品情報】キリコ、ムーザ、グレゴルー、バイマン、4人の機体を再現できる1/24 スコープドッグ ターボカスタムDX版が遂に登場！製品ページ公開しました！2026年5月20日（水）23：59までの受注分に限り、初回限定価格 \14,080（税込）この機会をお見逃しなく!! #ウェーブ #装甲騎兵ボトムズ… pic.twitter.com/TLs8nHCTZz- 株式会社ウェーブ (@wave_corp) April 16, 2026
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