【モデルプレス＝2026/04/16】女優の足立梨花が2月13日、自身のInstagramを更新。結婚式から2周年であることを報告し、ウエディングフォトを公開した。【写真】33歳女優「圧巻の美しさ」ウエディングドレス姿でイケメン夫と密着◆足立梨花「結婚式から2周年」ウエディングフォト公開足立は「結婚式から二周年 もうすぐ結婚から3周年…」と記し、純白のウエディングドレス姿に身を包んだ足立が、夫で手話パフォーマンスユニット・HA