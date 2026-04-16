足立梨花「結婚式から2周年」イケメン夫との腕組みウエディングフォト公開「お姫様みたい」「圧巻の美しさ」と反響続々
【モデルプレス＝2026/04/16】女優の足立梨花が2月13日、自身のInstagramを更新。結婚式から2周年であることを報告し、ウエディングフォトを公開した。
【写真】33歳女優「圧巻の美しさ」ウエディングドレス姿でイケメン夫と密着
足立は「結婚式から二周年 もうすぐ結婚から3周年…」と記し、純白のウエディングドレス姿に身を包んだ足立が、夫で手話パフォーマンスユニット・HANDSIGNのTATSUと腕を組んでいる2ショットを公開。「こんな日はあの日の1日を思い出しながら会話するのも素敵な1日ですね」とつづっている。
この投稿に、ファンからは祝福の声が続々。「お姫様みたい」「圧巻の美しさ」「綺麗な花嫁さん」「ドレス姿美しすぎる」「いつまでもお幸せに」「素敵な夫婦」などと反響が寄せられている。
足立は、2023年6月26日にTATSUと結婚したことを報告している。（modelpress編集部）
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【写真】33歳女優「圧巻の美しさ」ウエディングドレス姿でイケメン夫と密着
◆足立梨花「結婚式から2周年」ウエディングフォト公開
足立は「結婚式から二周年 もうすぐ結婚から3周年…」と記し、純白のウエディングドレス姿に身を包んだ足立が、夫で手話パフォーマンスユニット・HANDSIGNのTATSUと腕を組んでいる2ショットを公開。「こんな日はあの日の1日を思い出しながら会話するのも素敵な1日ですね」とつづっている。
◆足立梨花の投稿に反響
この投稿に、ファンからは祝福の声が続々。「お姫様みたい」「圧巻の美しさ」「綺麗な花嫁さん」「ドレス姿美しすぎる」「いつまでもお幸せに」「素敵な夫婦」などと反響が寄せられている。
足立は、2023年6月26日にTATSUと結婚したことを報告している。（modelpress編集部）
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