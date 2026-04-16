愛知県美浜町で開かれた女子ゴルフ「岡本綾子カップ」の実行委員会から、東海テレビ「愛の鈴」に寄付金が寄せられました。女子ゴルフの岡本綾子プロらが東海テレビ本社を訪れ、林泰敬社長に寄付金30万円の目録を手渡しました。岡本綾子プロ：「必要な人たちがたくさんいらっしゃると思うんです。そういう人たちに届けられると良いかなと」寄付金は岡本綾子カップの参加者から募ったもので、地域の社会福祉の向上に役立てられ