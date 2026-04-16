【ミニチュアシュナウザーおさんぽグッズDX】 4月21日～ 順次発売 価格：1回400円 「ミニチュアシュナウザーおさんぽグッズDX」 ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「ミニチュアシュナウザーおさんぽグッズDX」を4月21日より順次発売する。価格は1回400円。 本商品は、犬のおさんぽに使えるグッズがセットになったカプセルト