【ミニチュアシュナウザーおさんぽグッズDX】 4月21日～ 順次発売 価格：1回400円

「ミニチュアシュナウザーおさんぽグッズDX」

ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「ミニチュアシュナウザーおさんぽグッズDX」を4月21日より順次発売する。価格は1回400円。

本商品は、犬のおさんぽに使えるグッズがセットになったカプセルトイ。ミニチュアシュナウザーの姿がデザインされている。

「ロールペーパーホルダー（ソルト＆ペッパー）」「ロールペーパーホルダー（パープル）」「ロングトート（ソルト＆ペッパー）」「ロングトート（ブルー）」「ペットボトル巾着（シルバー＆ブラック）」「ペットボトル巾着（グリーン）」の全6種がラインナップされている。

「ミニチュアシュナウザーおさんぽグッズDX」ラインナップ

ロールペーパーホルダー（ソルト＆ペッパー） ロールペーパーホルダー（パープル） ロングトート（ソルト＆ペッパー） ロングトート（ブルー） ペットボトル巾着（シルバー＆ブラック） ペットボトル巾着（グリーン） 【ラインナップ】

ロールペーパーホルダー（ソルト＆ペッパー）

ロールペーパーホルダー（パープル）

ロングトート（ソルト＆ペッパー）

ロングトート（ブルー）

ペットボトル巾着（シルバー＆ブラック）

ペットボトル巾着（グリーン）

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