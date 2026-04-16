かわいい犬デザインおさんぽグッズ！ カプセルトイ「ミニチュアシュナウザーおさんぽグッズDX」4月21日発売ロングトートやペットボトル巾着など全6種
【ミニチュアシュナウザーおさんぽグッズDX】 4月21日～ 順次発売 価格：1回400円
「ミニチュアシュナウザーおさんぽグッズDX」
ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「ミニチュアシュナウザーおさんぽグッズDX」を4月21日より順次発売する。価格は1回400円。
本商品は、犬のおさんぽに使えるグッズがセットになったカプセルトイ。ミニチュアシュナウザーの姿がデザインされている。
「ロールペーパーホルダー（ソルト＆ペッパー）」「ロールペーパーホルダー（パープル）」「ロングトート（ソルト＆ペッパー）」「ロングトート（ブルー）」「ペットボトル巾着（シルバー＆ブラック）」「ペットボトル巾着（グリーン）」の全6種がラインナップされている。
「ミニチュアシュナウザーおさんぽグッズDX」ラインナップロールペーパーホルダー（ソルト＆ペッパー） ロールペーパーホルダー（パープル） ロングトート（ソルト＆ペッパー） ロングトート（ブルー） ペットボトル巾着（シルバー＆ブラック） ペットボトル巾着（グリーン） 【ラインナップ】
ロールペーパーホルダー（ソルト＆ペッパー）
ロールペーパーホルダー（パープル）
ロングトート（ソルト＆ペッパー）
ロングトート（ブルー）
ペットボトル巾着（シルバー＆ブラック）
ペットボトル巾着（グリーン）
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