【グランデスケール マガツキ [橘花]】 8月 発売予定 価格：10,780円 コトブキヤは、プラモデル「グランデスケール マガツキ [橘花]」を8月に発売する。価格は10,780円。 本製品は、コトブキヤの美少女プラモデル「フレームアームズ・ガール」より、「マガツキ [橘花]（きっか）」を、精緻なコトブキヤプラモデルのCADデータを拡大再設計