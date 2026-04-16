【グランデスケール マガツキ [橘花]】 8月 発売予定 価格：10,780円

コトブキヤは、プラモデル「グランデスケール マガツキ [橘花]」を8月に発売する。価格は10,780円。

本製品は、コトブキヤの美少女プラモデル「フレームアームズ・ガール」より、「マガツキ [橘花]（きっか）」を、精緻なコトブキヤプラモデルのCADデータを拡大再設計し、遊びの幅や組み立てやすさ、塗装しやすさなど、大きなスケールならではのホビーの楽しみを提供するプラモデルシリーズ「グランデスケール」で商品化したもの。

拡大による成形色での色再現を増やしており、特徴的な各部の透明装甲をクリアーパーツで再現。パーツ裏側にメカモールドを彫刻している。

増加装甲パーツは5mm径ジョイントによる接続によって、基本フォルム以外にも「くノ一状態」など様々な取り付けが可能で、専用武器として、大太刀型の「テンカイ」、脇差型の「サツガ」が2セットずつ付属。武器は納刀状態と抜刀状態を差し替えなしで再現できるほか、大太刀型の「テンカイ」を踵に接続可能なジョイントパーツが付属している。

ヘッドギアは設定画の大角だけでなく小型の2種にする事も可能で、太もも用オプションジョイントパーツや腰部ジョイントパーツが付属している。

引き出し式の胸部関節や肩関節などの可動により、広範囲な可動を実現しており、股関節のスライド可動やモモ内の引き出し関節を併用させる事で、広範囲な可動を実現している。

手首は軸可動の球体関節を採用する事で表情豊かなポージングができ、PVC製の手首が左右それぞれ5種付属。手首は関節を含め、既存のフレームアームズ・ガール グランデスケールシリーズの手首と組換えができる。

3種類のタンポ印刷済みの顔パーツ「笑顔」「ダメージ顔」「目閉じ顔」が付属しており、橘花デザインの金デカールのほか、瞳などのデカールが付属している。

一般的な1/6ドールサイズの大きめのPVC製武器持ち手首が付属しているため、銃、刀などが持てる。

「グランデスケール マガツキ [橘花]」

コトブキヤショップ限定特典「手足パーツ」

仕様：プラモデル スケール：ノンスケール サイズ：全高 約250mm 素材：PS、PE、ABS、POM、PVC

(C) KOTOBUKIYA

※画像はCGです。実際の商品とは多少異なる場合がございます。