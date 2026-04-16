きょうの名古屋は、最高気温が27℃の予想で、季節先取りの暑さになるでしょう。 【写真を見る】最高気温は名古屋で27℃予想 各地で夏日に こまめな水分補給など暑さ対策を 愛知･岐阜･三重の天気予報（4/16 昼） 正午前の名古屋市内は青空が広がり、強い日差しが照りつけています。午前11時の気温は名古屋で23.1℃、尾鷲で25.2℃と、尾鷲では25℃を超えて夏日になっています。 きょうは、午後も青空が続くでしょう。風が強まる所