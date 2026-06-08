声優・黒木ほの香と漫画家・安藤正基氏が7日、双方のX(旧ツイッター)で結婚を発表した。 【写真】安藤先生描き下ろしの結婚報告イラストデフォルメされたお嫁さんがかわいい！ 黒木は文書を公開し、「私事ですが、このたび、漫画家の安藤正基さんと結婚しましたことをご報告させていただきます」と発表した。「声優としてデビューしてから十年。これまで支えて下さったファンの皆様、そして日頃よりお世話にな