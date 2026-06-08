「ヤクルト１−７日本ハム」（７日、神宮球場）涼しい顔で九回を投げ切った。貫禄の１失点完投で５勝目を挙げ、交流戦自身６連勝。先発ローテの軸としての役割を果たした日本ハム・北山は「今日は何とか投げ切るという気持ちでいた」と胸を張った。直球、変化球ともに申し分のないキレと精度。先頭の出塁を許した初回と五回は遊ゴロ併殺で要所を締めた。三者凡退が６イニング。前日まで延長２試合を含めて３連投の柳川と田中