アルネ・スロット前監督の解任を発表し、新監督として元ボーンマスのアンドニ・イラオラ監督を招聘したリヴァプール。イラオラ監督は現役時代アスレティック・ビルバオで長く活躍し、引退後は指導者に転身。2023年からボーンマスを指揮し、25-26シーズンはリーグ6位フィニッシュ。EL出場権をクラブにもたらした。リヴァプールとは2年契約を結び、不調気味のチームを立てなおし、タイトルを獲得するミッションを与えられた。『THE S