 単なる「東大・早慶」では届かない外銀・IBDの壁。開成・筑駒・灘の地頭、帰国子女の面構え…学歴の看板の奥にある「生育環境」の格差 新卒・中途を問わず、トップティアの就活生から根強い人気を誇る外資系投資銀行（IBD）。内定を勝ち取るための決定打となるのは依然として「難関大学卒」という肩書きだ。しかし、多くの就活生が見落としがちなのは、同じ大学名であっても、その裏にある「出身高校や生育環境」が合否