「ＭａｔｔＲｏｓｅ」ことアーティストのＭａｔｔが公開した女優との２ショに、ファンは圧倒されている。Ｍａｔｔは７日に自身のインスタグラムを更新。「エリカ姉様、ＢＦに振られてしまいトーキョーメンズハントナイト開催中とのこと本当に大好きｗｗｗｗ」と始めると、女優・沢尻エリカとの２ショットをアップ。「姉様あまりに美しすぎるワｌｙｓｍ」と続け、カーキのジャケットに黒のロングソックスとタイツをあわ