全国の自治体で不安視されるごみ袋不足ナフサショックは生活のあらゆるシーンに影響を及ぼしている。そのひとつは誰もが日常的に使用する「ごみ袋」だ。今、全国の自治体でごみ袋不足が不安視され、現場では対応を迫られている。そして、その先にユーザーへの価格転嫁が始まる可能性も......。最前線のリアルな実態を取材した！＊＊＊【「指定ごみ袋」にこだわる理由】宮城県北西部の大崎市で、スーパーやコンビニの棚から
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