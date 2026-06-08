「阪神（降雨中止）楽天」（７日、甲子園球場）６日の楽天戦（甲子園）で球審への暴言のため、退場となった阪神の森下翔太外野手（２５）に７日、ＮＰＢから厳重注意と制裁金１０万円の処分が下った。この日は雨天中止で試合が流れ、甲子園球場の室内練習場で調整。チームの中心を担う男は「次の試合から切り替えて頑張ります」と、今後の戦いへ向けて決意を新たにした。しとしとと降り続ける雨が、苦い記憶を洗い流している