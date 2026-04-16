DMM TVにて独占配信中の『外道の歌 SEASON2』に、物語の鍵を握る“同一人格者”國松役で伊勢谷友介が出演していることが発表された。 参考：『監獄のお姫さま』出演が大きな転機に？伊勢谷友介、“いじられる悪役”で新境地 本作は、窪塚洋介と亀梨和也がダブル主演を務め、SNS関連動画総再生数4,500万回超えを記録したドラマ『外道の歌』の続編となるシリーズ第2弾。4月9日より配信され、現在は第1話、第2話が配信