DMM TVにて独占配信中の『外道の歌 SEASON2』に、物語の鍵を握る“同一人格者”國松役で伊勢谷友介が出演していることが発表された。

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本作は、窪塚洋介と亀梨和也がダブル主演を務め、SNS関連動画総再生数4,500万回超えを記録したドラマ『外道の歌』の続編となるシリーズ第2弾。4月9日より配信され、現在は第1話、第2話が配信されている。

表向きは小さな古書店を営む2人の男、鴨ノ目武ことカモ（窪塚洋介）と島田虎信ことトラ（亀梨和也）。しかしその正体は、被害者に代わって残酷な報復を与える“復讐屋”だ。2人は、法では裁けない悪党に対して、被害者が味わった苦しみ以上の地獄を味わわせる。「目には目を」という言葉では到底足りないほど、徹底的にえげつない方法で追い詰めるのが彼らのやり方。単に命を奪って終わりにするのではなく、これでもかと思わせる絶望を、死ぬまで味わわせるのが2人のスタイルだ。SEASON2でもその容赦のなさは健在。肉体的な拷問に加え、犯人のプライドや人間としての尊厳を完膚なきまでに叩き潰す手法はさらに過激さを増している。 “同一人格者”の國松とは、配信前まで正体が明かされなかったキーパーソン。ついに第3話よりその素顔が明らかとなった國松を伊勢谷が演じる。あわせて公開された場面写真では、不敵な表情を浮かべながら静かに佇む姿が写し出されており、カモとトラの前に立ちはだかる新たな脅威として、これまでの復讐劇をさらに大きな局面へと導く存在であることが示唆されている。

さらに、お笑いコンビ・ラバーガールの大水洋介が近野智夏（あの）が働くメイド喫茶の客・茂木として登場することも発表された。

また、奈々子（南沙良）に寄り添うようにしゃがみこむトラや不穏な表情を浮かべる園田夢二（森崎ウィン）、サングラス越しにまっすぐ視線を向けるカモの姿を捉えた第3話の場面写真も公開された。（文＝リアルサウンド編集部）