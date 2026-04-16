オズマは4月中旬から、安全性を高めた次世代型ハンディファン「ペルチェハンディファン」および「ハンズフリーマルチファン」を、順次発売する。なお、ヨドバシカメラでは先行販売が行われている。●発火リスクを抑え、安全性の高いバッテリーを採用「ペルチェハンディファン」は、内蔵バッテリーに電気自動車や蓄電池で注目される「リン酸鉄リチウム電池（LFP）」を採用したハンディファン。リン酸鉄リチウム電池は、結晶構