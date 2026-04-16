元フジテレビの永島優美アナウンサーが１６日、横浜市内で行われた「アイ工務店新ＣＭ発表会」に出席し、退社後の生活を明かした。昨年３月末にフジテレビを退社。「本当に自分が好きなことは何かをより考えるようになった。思い立ったらすぐに行動しようというフットワークの軽さがフリーになって増した気がする」と変化を明かした。今年２月にはフルーツキュレーションブランド「ＯＲＶＩＩＡ（オルヴィア）」を立ち上げ