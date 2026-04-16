元フジテレビの永島優美アナウンサーが１６日、横浜市内で行われた「アイ工務店 新ＣＭ発表会」に出席し、退社後の生活を明かした。

昨年３月末にフジテレビを退社。「本当に自分が好きなことは何かをより考えるようになった。思い立ったらすぐに行動しようというフットワークの軽さがフリーになって増した気がする」と変化を明かした。

今年２月にはフルーツキュレーションブランド「ＯＲＶＩＩＡ（オルヴィア）」を立ち上げ。「”はじめての会社設立”みたいな本を買って、マーカーを引きながら読むみたいな。やるなら０からやりたいな。楽しく、日々感じながらやっているところ」と充実の日々を明かした。

フリー転身から１年。「（退社して）よかったな。様々なジャンルのお仕事をさせてもらえるのが大きい。テレビ局に勤めていた時もたくさんの経験をさせてもらったけど、より幅が広がる。対面でお話する、表情を見られる現場が好き。そういうイベントが増えたのでやりがいを感じる」と前向き。「たくさんの出会いがあって、挑戦させてもらってる。夢だったフルーツ事業も今年２月に立ち上げて、日々チャレンジといった感じ」と続けていた。