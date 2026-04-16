デキると評価されるビジネスパーソンほど、マルチタスクで仕事をこなしていく。しかし、「ながら仕事」を続けていると、ストレスは溜まり、アイデアは枯渇し、人生の幸せから遠ざかっていくという。タイパの時代でよしとされている、マルチタスクの負の側面とは？※本稿は、社会心理学者のデヴォン・プライス著、佐々木寛子訳『なぜ休むことに罪悪感を覚えるのか』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を抜粋・編集したもの