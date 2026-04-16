「芯米おにぎりできました」【写真】組み合わせると「芯米おにぎり」できました！こんな言葉とともに投稿されたのは、黒と白の鉛筆の芯の先を凸凹に成形し、組み合わせた様子です。二つの芯をはめ込んで完成したのは、きれいな三角形のおにぎり。ミリ単位の世界で生み出されたユニークで精密な作品に、惜しみない称賛の声が次々に届きました。「すっごいくだらなっ！って思うのに、ものすっごい最高で感動もある」「宇宙船のドッキ