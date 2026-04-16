青と水色の素敵なドレス。写真からは想像もつかない素材がXで明かされ、驚きを持って受け止められています。【写真】なんと！ビニール紐で作りましたその材料は、運動会などの応援でつかうポンポンの材料「スズランテープ」（スズランテープは商品名で、ビニールテープやビニール紐とも呼ばれます）です。くしでテープを裂いてできるだけ細くし、ポンポンを作ったという思い出がある人も多いのでは。あの縦にすぐに裂けてしま