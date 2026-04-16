第6回中国国際消費財博覧会では「AIが消費にエンパワーメント」が大きな目玉となっている。新華網が伝えた。会場では、数多くのテクノロジー系消費財の新商品が一挙公開されており、スマート・インタラクションやウェアラブルデバイス、スマートヘルスケアといった多くの競争の場をカバーしている。最先端のテクノロジーと消費業態が深く融合し、テクノロジーイノベーションが消費市場に勢いある活力を注入している。（提供/人民網