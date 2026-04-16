● ホワイトソックス 3 − 8 レイズ ○＜現地時間4月15日レート・フィールド＞ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が15日（日本時間16日）、本拠地でのレイズ戦に「2番・指名打者」で先発出場。この日も痛烈な安打と2四球で、2試合連続3出塁を記録した。この日は「ジャッキー・ロビンソン・デー」で、背番号42のユニフォームで出場。初回の第1打席は一死無走者でレイズの先発右腕・サルサーと対戦し、フルカウント後の高