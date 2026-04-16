山田杏奈主演の映画『NEW GROUP』より、山田演じる愛の無防備な寝顔から血しぶきを浴びた姿まで、“追い詰められるほど際立つ魅力”を捉えた場面写真が解禁された。【写真】山田杏奈の魅力が詰まった『NEW GROUP』場面写真（4点）本作は、商業映画監督デビュー作『みなに幸あれ』がスマッシュヒットとなった下津優太監督の劇場公開第2作。組体操という「集団行動」における人間の行動心理の根底を、コミカルかつシリアスにあぶ