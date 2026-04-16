記事ポイントnoemieが母の日向けの特集ページで、そのまま飾れる花束や限定ギフトセットを展開します。そのまま飾れる花束が、花瓶不要、水換え不要で気軽に贈れます。早期注文向けの5％OFFクーポンが使えて、母の日配送にも対応します。noemieが、2026年の母の日向け特集ページを公開します。noemieが、花瓶や水換えが不要の花ギフトを中心に、贈りやすい限定ラインナップをそろえます。noemieが、4月15日まで使える早割クーポン