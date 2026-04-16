資料陸上自衛隊第14旅団が司令部を置く善通寺駐屯地（香川・善通寺市） 陸上自衛隊中部方面隊・善通寺駐屯地は4月16日、第14旅団司令部付隊の2等陸曹（50）を停職1日の処分にしたと発表しました。 2等陸曹は、2021年12月14日の朝、業務開始時刻になっても出勤せず所在不明となり、所属部隊の隊員が捜索を行ったところ、午後9時すぎに高松市内を徘徊しているところを保護されました。 無断欠勤の理由は「業務上のストレ