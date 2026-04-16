広島モンテロの打球がウイング席最上部にあたり本塁打■広島 5ー2 中日（15日・バンテリンドーム）中日ファンの悲鳴がバンテリンドームを包んだ。最下位に低迷する中日は15日、本拠地で行われた広島戦に2-5で敗戦。広島のエレフリス・モンテロ内野手の3号2ランが“決定打”となった。新設されたホームランウイングの“アシスト”が生んだ一発に「完全にテラスが敵になってる」と竜党の嘆きが広がった。手痛い一発は、1点ビハイ