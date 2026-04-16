広島モンテロの打球がウイング席最上部にあたり本塁打

■広島 5ー2 中日（15日・バンテリンドーム）

中日ファンの悲鳴がバンテリンドームを包んだ。最下位に低迷する中日は15日、本拠地で行われた広島戦に2-5で敗戦。広島のエレフリス・モンテロ内野手の3号2ランが“決定打”となった。新設されたホームランウイングの“アシスト”が生んだ一発に「完全にテラスが敵になってる」と竜党の嘆きが広がった。

手痛い一発は、1点ビハインドの8回に生まれた。1死一塁で打席に入ったモンテロは、齋藤綱記投手の外角シュートを右中間へ。打球はホームランウイング最上部に直撃し、そのまま“HRゾーン”となる観客席に落ちた。広島の勝利を引き寄せる一発は、悪夢のような“アシスト”によって生まれた。

広島を後押したウイングに竜党の怒りが飛び交った。SNS上には「相手の攻撃の時は引っ込めろよ」「中日にとって、このテラスは逆効果やろ」「敵に塩送るホームスタジアム」「マジでテラスを作ったのは大失敗すぎるやろ」といった声が寄せられていた。

中日は今季、本拠地のバンテリンドームにテラス型観客席「ホームランウイング」を設置。本塁打増が期待されたが、ここまで恩恵は少ないうえに、敵チームの本塁打が増える“デメリット”を生んでいる。開幕から16試合を終えて4勝12敗。上位進出には本拠地を味方につける必要がありそうだ。（Full-Count編集部）