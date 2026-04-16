【咲-Saki- GLITTER＆GLAMOURS 原村和】 9月 展開予定 BANDAI SPIRITSは、プライズフィギュア「咲-Saki- GLITTER＆GLAMOURS 原村和」を9月に展開する。 本景品はマンガ「咲-Saki-」より清澄高校麻雀部の一年生「原村和」をプライズフィギュア化したもの。単行本26巻のカバー裏イラストをモチーフに立体化されている。 制服姿で振り返る一瞬が表現され、グラマラ