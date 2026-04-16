【咲-Saki- GLITTER＆GLAMOURS 原村和】 9月 展開予定

BANDAI SPIRITSは、プライズフィギュア「咲-Saki- GLITTER＆GLAMOURS 原村和」を9月に展開する。

本景品はマンガ「咲-Saki-」より清澄高校麻雀部の一年生「原村和」をプライズフィギュア化したもの。単行本26巻のカバー裏イラストをモチーフに立体化されている。

制服姿で振り返る一瞬が表現され、グラマラスなプロポーションも再現されている。

(C)Ritz Kobayashi/SQUARE ENIX