マンガ「咲-Saki-」より原村和がプライズフィギュア「GLITTER＆GLAMOURS」シリーズで立体化。9月に展開予定
【咲-Saki- GLITTER＆GLAMOURS 原村和】 9月 展開予定
BANDAI SPIRITSは、プライズフィギュア「咲-Saki- GLITTER＆GLAMOURS 原村和」を9月に展開する。
本景品はマンガ「咲-Saki-」より清澄高校麻雀部の一年生「原村和」をプライズフィギュア化したもの。単行本26巻のカバー裏イラストをモチーフに立体化されている。
制服姿で振り返る一瞬が表現され、グラマラスなプロポーションも再現されている。
｡⋆*原村和、清澄高校麻雀部の一年生です*⋆｡- バンプレストブランド(BANDAI SPIRITS) (@BANPRE_PZ) April 16, 2026
単行本26巻のカバー裏イラストをモチーフに立体化🀄
2026年9月に全国のゲームセンターに登場予定🎵
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続報をお楽しみに！#咲 #saki #BANPRESTO pic.twitter.com/x1kmMR0ofb
(C)Ritz Kobayashi/SQUARE ENIX