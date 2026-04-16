中央公論新社の「創業140周年」を記念して、総計1,400名様に当たるプレゼントキャンペーンが実施される。 【画像】中央公論新社「創業140周年」プレゼントキャンペーン 創業140周年を迎えた中央公論新社が、1年を通じて実施するプレゼントキャンペーン。賞品として、画家のヒグチユウコが白井晟一による「中公文庫のシンボルマーク」へのオマージュを込めて描きおろした作品をあしらった「ヒ