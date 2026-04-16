中央公論新社の「創業140周年」を記念して、総計1,400名様に当たるプレゼントキャンペーンが実施される。

【画像】中央公論新社「創業140周年」プレゼントキャンペーン

創業140周年を迎えた中央公論新社が、1年を通じて実施するプレゼントキャンペーン。賞品として、画家のヒグチユウコが白井晟一による「中公文庫のシンボルマーク」へのオマージュを込めて描きおろした作品をあしらった「ヒグチユウコ×白井晟一コラボグッズ」ほか、当社刊行物をテーマにしたオリジナルグッズを多数用意。必ずもらえる「応募者全員プレゼント」と、抽選で当たる「選んで当てるプレゼント」の2コースがあり、キャンペーン期間中に発売される当社刊行物の「応募券」を必要ポイント分集めて応募することができる。

■応募方法①対象書籍の帯（ムック・雑誌など帯のついていない刊行物は本文中）に印刷されたポイント付き応募券を切り取り、応募に必要なポイント数分集める。②必要ポイント分の応募券をハガキか応募用紙に貼り、郵送にて応募。※本キャンペーンへの応募には、中央公論新社の会員制読者サービス「中公読書俱楽部 本の森」への会員登録が必要。登録・会費は一切かからない（無料）。※応募時に必要な個人情報は「中公読書俱楽部 本の森」の会員番号だけ。住所や電話番号は一切書かずに応募できる。

■ポイントの仕組み書籍の本体価格に応じてポイントが付与される。・本体価格1,000円未満：一律 5ポイント・本体価格1,000円以上1,500円未満：10ポイント・以降、500円ごとに＋5ポイント

■キャンペーン期間1年間のキャンペーン期間を4期に分けて実施。期ごとに変わるプレゼントもあり。第1期 2026年4月15日（水）～2026年7月14日（火）第2期 2026年7月15日（水）～2026年10月14日（水）第3期 2026年10月15日（木）～2027年1月14日（木）第4期 2027年1月15日（金）～2027年4月14日（水）

（文＝リアルサウンド ブック編集部）