この先どんどん年を重ねていき、いつか施設に入ることになるかもしれません。施設はさまざまな人が利用しているため、これまでにない人間関係があるのでしょう。そうなると、うまく付き合えるのかと心配になることも。ママスタコミュニティのあるママから、こんな質問がありました。『施設に入ったら人間関係も大変なのかな？』施設に入る年齢や症状にもよるでしょうが、ほかの人との関係構築が気になるところです。生活の拠点が施