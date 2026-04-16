＜終の棲家＞高齢者施設って人間関係は大丈夫なのかな？子ども世代が面会で見た現状
この先どんどん年を重ねていき、いつか施設に入ることになるかもしれません。施設はさまざまな人が利用しているため、これまでにない人間関係があるのでしょう。そうなると、うまく付き合えるのかと心配になることも。ママスタコミュニティのあるママから、こんな質問がありました。
『施設に入ったら人間関係も大変なのかな？』
施設に入る年齢や症状にもよるでしょうが、ほかの人との関係構築が気になるところです。生活の拠点が施設になるのですから、そこでの人間関係がうまくいかないと、生活そのものが辛くなってしまいそう。自身の親や周囲の人が施設に入っているママもいるようで、コメントが寄せられました。
『おばあちゃん2人が手押し車でヨロヨロ歩いてきて、広間みたいなところでお茶を淹れておしゃべりしながら折り紙をしていた。家にひとりでいるよりいいなと思ったよ』
『性格や施設の雰囲気にもよるらしいけれど、楽しそうにしてはいる。むしろ明るくなったなぁと』
親などが施設を利用しているママたちは、面会に行った際にほかの人の様子を見ることもあるのでしょう。そうすると、普段の生活のようにお茶を飲んだり、おしゃべりをしたりするなど、楽しそうに過ごしていることもあるそう。施設に入らないとすると、家でひとりの時間を過ごすことになり、そのほうが寂しくつまらない日々になってしまうのでしょう。施設で気の合う人や仲よくできる人がいると、生きがいのようなものも見つけられるのかもしれません。
何歳になっても人間関係は難しい
『姑が施設に入っていたけれど、マウントや派閥、男女関係があって、ブスッとしているくせにちやほやしてほしいタイプの姑はうまくいかなかったみたい』
『派閥というか、えらそうな人はいるみたいね』
『施設で働いていたけれど、どこでも人間関係の問題はつきもの。あの人が嫌いだから帰る、あの人がいるからご飯を食べない、あの人をどこかにいかせてくれ、あいつがいるから家に帰る、そして大きい声であいつが嫌いと言ってみたりね』
施設には複数の人がいて、それぞれ性格も違います。なかにはマウントを取ったり、偉そうな態度で過ごしたりする人もいるそう。また気に入らない人がいると、その人の悪口を言ったり罵ったりすることもあるようで、トラブルも絶えないのかもしれません。そして好き嫌いでグループのようなものができたり、恋愛関係になったりと、会社や学校と同じようなことが起きている様子。人との付き合いは年を重ねたとしても、子ども時代や若いときとあまり変わらないのかもしれませんね。
施設は社会の縮図かも
『職員に横柄な人は、だいたい家族にも横柄で嫌われていて友達も少ない。でも、謙虚で穏やかな人は、職員も積極的に話しかけて座を取り持つし、面会も多いし、友達もたくさんできて楽しそうだよ』
『入るホームとほかの入居者による。家と一緒で隣人がどんな人か、コミュニティのややこしさなどは場所によるとしか言えないのと同じだと思う』
高齢の方が入所する施設だからと言って、特別なことはあまりないのかもしれません。入所する人の態度が横柄で、ほかの人に対して偉そうだったり悪口ばかり言っていたりすると、その人の周りには人は集まらなくなるでしょう。むしろ関わりたくないとして、避けられるのではないでしょうか。逆に誰に対しても親切に接したり、いつもニコニコと穏やかにしていたりする人ならば、ほかの人から好かれるもの。
実際にどんな人が施設にいるのかはわかりません。それは一般的な住宅のようなもので、そこに住んでいるご近所さんとの関係が難しいのと同じのようですね。
事前にしっかりと調べておきたい
『元気な人が入る施設で友達ができて満喫している人がいるかと思えば、本人は認知症ではないけれど、ほかの人が認知症の施設に入って、会話があまりできないと嘆いている人もいた。事前調査は必要だと思う』
施設に入る前には見学に行くなど、実際に施設の様子を見ることもできるでしょう。施設の設備や雰囲気、職員などを確認するだけではなく、どんな人が利用しているのかもしっかりとチェックしておきたいですね。そして施設を利用している人から、どんな人がいるのかを聞いたりすることも大切になってきそうです。むしろ、そのほうがリアルな声として重要になるかもしれません。施設のいいところよりも、どんな点が気になるのか、マイナス点などを聞いて、それをクリアできるかどうかで施設を選ぶのもよさそうです。余生を過ごす場所ですから、時間をかけてしっかりと調べておくと安心ですね。