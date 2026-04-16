パキスタン、アフガニスタンの無医村でハンセン病撲滅に尽力した医師であり、その後、沙漠に用水路を拓く大事業を成し遂げた中村哲とは、いったいどんな人間だったのか。驚くべき事実の数々を克明に書き上げた話題の書『炎と水 中村哲と名もなき人たちの旅』を、書評家・東えりかが読む。 【画像】初めて水が引かれたマルワリード用水路…中村哲が携わった現場 中村哲とは、どんな人間だったのか 2019年12月、NGO「ペシャ