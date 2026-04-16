2016年4月に発生した熊本地震について、10年が経つ今年、熊本県と県内市町村が初めて、合同での追悼式を行いました。 式辞熊本県木村敬 知事追悼のことば木原稔 内閣官房長官熊本市大西一史 市長誓いのことば熊本市立必由館高校畠田華帆さん田中伶空さん熊本市立千原台高校藏原一恩さん青谷沙衣菜さん ＜熊本地震犠牲者追悼式 熊本市 大西一史市長 追悼のことば＞ 熊本地震10年犠牲者合同追悼式にあたり、熊本