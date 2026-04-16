バーガーチェーンのマクドナルドは、4月22日から5月19日までの4週間限定で、人気サイドメニュー「チキンマックナゲット 15ピース（ソース3個付き）」を、250円引きの特別価格税込490円（通常税込740円〜）で販売する。【この記事のすべての画像5点はこちら】■ナゲット15ピースが期間限定で250円引き今回のキャンペーンでは、「チキンマックナゲット 15ピース」を特別価格で提供。通常価格から250円引きとなるお得な内容で、ゴール