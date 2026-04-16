【250円引き】マクドナルド「ナゲット15ピース」490円に　新ソース2種も登場

バーガーチェーンのマクドナルドは、4月22日から5月19日までの4週間限定で、人気サイドメニュー「チキンマックナゲット 15ピース（ソース3個付き）」を、250円引きの特別価格税込490円（通常税込740円〜）で販売する。

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■ナゲット15ピースが期間限定で250円引き

今回のキャンペーンでは、「チキンマックナゲット 15ピース」を特別価格で提供。通常価格から250円引きとなるお得な内容で、ゴールデンウィークの需要を見据えた施策となる。

また、期間限定ソースとして新たに「塩レモンタルタルソース」と「コク旨焼肉ソース」が登場。定番のバーベキューソース、マスタードソースと合わせ、全4種類の中から好みのソース3個を選べる。

テレビCM「トク二ナルド ＧＷナゲット15Ｐ ナゲットバルーン」篇 カット

■新ソース2種が登場

「塩レモンタルタルソース」は、レモンのさっぱりとした風味にガーリックの旨味を加え、ソルティな味わいをアクセントにしたコクのあるタルタルソース。隠し味のオニオンパウダーにより、深みのある味わいに仕上げた。

「コク旨焼肉ソース」は、醤油ににんにくとしょうがの風味を効かせた、焼肉のタレをイメージしたソース。ごま油の香りとコチュジャンのコクが加わり、食欲をそそるやみつきの味わいとしている。

同社は「いずれのソースもナゲットとの相性が良く、行楽シーズンにぴったり」としている。

■ソースは単品購入も可能

ソースは単品でも購入可能（50円〜）。マックフライポテトなど他商品と組み合わせて楽しむこともできる。

◆チキンマックナゲット 15ピース

・特別価格：490円

（通常価格：740円〜）

・特別価格での販売期間

2026年4月22日〜5月19日

◆塩レモンタルタルソース

・価格：50円〜

・販売期間：2026年4月22日〜5月中旬予定

◆コク旨焼肉ソース

・価格：50円〜

・販売期間：2026年4月22日〜5月中旬予定

※「チキンマックナゲット」15ピースはソース3個付き、5ピースは1個付き

※追加ソースは、5ピースは2個目から、15ピースは4個目から単品購入（1個50円〜）可能

※特別価格での販売は、デリバリーおよび店舗の所在地域・立地条件によっては対象外

※価格は、デリバリーおよび店舗条件によって異なる

※期間限定ソースはなくなり次第終了

■サンリオコラボの限定パッケージも展開

さらに、日本マクドナルドは、4月10日からサンリオとのコラボレーションを展開しており、本キャンペーンでも「サンリオキャラクターズ」デザインの限定パッケージ（数量限定）で「チキンマックナゲット15ピース」を提供する。

パッケージには、ハローキティやマイメロディ、シナモロール、ポムポムプリンなど、計19の人気キャラクターをデザイン。

パッケージに印字された二次元コードをスマートフォンで読み取ると、オリジナル衣装のハローキティが画面上に登場し、一緒に写真撮影ができるARコンテンツも用意している。