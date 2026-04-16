【その他の画像・動画等を元記事で観る】 &TEAMが、4月21日にリリース控えた3rd EP『We on Fire』の発売を記念したショーケースを開催した。 ■新作EPは「完全燃焼した後にもう一度自分たちに火をつけるような作品」（EJ） &TEAMにとって、2025年は飛躍の1年となった。10都市で約16万人を動員した自身初のアジアツアーの成功、日本アーティスト史上初となる日韓両国でのミリオン達成