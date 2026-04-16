今年1月、香川県三木町で男性の顔や胸を殴ったとして、きょう（16日）東かがわ市の男が逮捕されました。 傷害の容疑で逮捕されたのは、東かがわ市横内の土木作業員の男（50）です。 警察によりますと、男は今年1月28日午後11時ごろから11時15分ごろまでの間、三木町の飲食店駐車場で、高松市に住む男性（44）の顔や胸を複数回手拳で殴るなど暴行を加え、肋骨の骨折や腰の打撲傷などの2か月のけがをさせた疑いがもたれています。