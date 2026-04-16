女優の志田こはくが15日、都内で行われた舞台「劇団☆新感線46周年興行・夏公演 SHINKANSEN☆RSP 怪奇骨董音楽劇『アケチコ！〜蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島〜』」の製作発表に、主演の宮野真守、神山智洋、劇団⭐︎新感線・古田新太らとともに登壇した。 物語は、大正浪漫を感じる時代設定と江戸川乱歩が描いたようなほの暗い匂いが漂うスチームパンクの世界。登場するのは二人の探偵とそれを取り巻く一ログイン