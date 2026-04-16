米商品先物取引委員会（CFTC）はトランプ大統領が交流サイト（SNS）でイラン戦争に対する攻撃中断を示唆する発表をする直前に行われた異常な原油先物取引を調査しているとブルームバーグが消息筋の話として15日に報道した。報道によると、CFTCは先月23日と今月7日にトランプ大統領のトゥルース・ソーシャル投稿直前に行われた大規模原油先物取引と関連し、最近シカゴ商品取引所（CME）とインターコンチネンタル取引所（ICE）に資料