お笑いコンビ「バナナマン」設楽統が１６日、ＭＣを務めるフジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）を欠席した。設楽は１５日の同番組で「人間ドック行くんで」とこの日の放送を休むことを予告していた。代役は同局の倉田大誠アナウンサーが務めた。スタジオには設楽の等身大パネルを設置。倉田アナは「設楽さん、お休みのため私、倉田が代行させていただきます」とあいさつした。設楽は３月１９日も