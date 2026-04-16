お笑いコンビ「バナナマン」設楽統（52）がMCを務める16日放送のフジテレビ系「ノンストップ!」（月〜金曜前9・00）を欠席した。オープニングでは倉田大誠アナが、設楽の全身パネルの横で「（設楽が）お休みのため、私倉田が代行させていただきます」とあいさつした。前日15日の番組内で設楽は「明日木曜日なんですけど、僕いないので。すみません」と報告。水曜隔週レギュラーの陣内智則が「なんでですか？」と聞くと「人間