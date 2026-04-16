「良かったです」ロッテ・西野勇士が振り返るように、前回登板のオリックス戦、シュートが抜群に良かった。特に廣岡大志に対し、インコースのシュートを1打席目に意識させて、2打席目（捕飛）、3打席目（遊併）は外のスライダーで打ち取ったのは見事だった。「全体的に調子が良かったですよ。まっすぐもシュートもスライダーもコントロールできていたし、打たれたヒットは、シーモアと太田ぐらい。太田は上手く打たれましたけ