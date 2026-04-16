持ち込みは2個まで国土交通省がモバイルバッテリーの機内持込みに関する新たなルールを発表。2026年4月24日より適用します。 【気をつけて！】これがモバイルバッテリー持ち込みに関する「新ルール」です（画像）新たな変更点として、機内に持ち込めるモバイルバッテリーは「160Wh以下のものを2個まで」と制限されるほか、機内においては「モバイルバッテリーへの充電」および「モバイルバッテリーから他の電子機器への充電」