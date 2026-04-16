2026年4月7日、高橋留美子氏の新作アニメ「MAO（マオ）」に中国のネットユーザーから多くの好評が寄せられている。「MAO」は、高橋氏による漫画が原作。大正時代を背景に、陰陽師の青年・摩緒（まお）と、現代から迷い込んだ少女・黄葉菜花（きばなのか）が出会い、900年にわたる呪いの真相へと迫っていく物語だ。アニメーション制作はサンライズが担当し、高橋氏原作の作品としては「犬夜叉」シリーズ以来のタッグとなる。今月4日